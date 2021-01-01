فروانة: 130 فلسطينية اعتقلهن الاحتلال في 2021

رام الله/سما/

قال عبد الناصر فروانة المختص بشؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، إن الاحتلال اعتقل 130 فلسطينية منذ بداية 2021 غالبيتهن من القدس.

وبيّن فروانة في تصريح صحفي، أن هذا يشكل زيادة عمّا سُجل في 2020، والذي تم خلال اعتقال 128 فلسطينية.



وأشار إلى أن العدد مرشح للازدياد خلال الأشهر المتبقيّة من العام الجاري.

ولفت المختص بشؤون الأسرى والمحررين، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ العام 1967 أكثر من 17 ألف فلسطينية، بينهن قاصرات، وطالبات وأمهات، ومريضات وجريحات وحوامل، دون مراعاة خصوصيتهن واحتياجاتهن الخاصة.

وما تزال سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها 40 أسيرة فلسطينية، بينهن 11 أمًا، أبرزهن الأسيرة الحامل أنهار الحجة (الديك) والتي توشك أن تضع مولودها في السجن، حيث اعتقلت في 8 آذار الماضي وهي حامل، واقترب موعد ولادتها.