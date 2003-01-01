رونالدو سيفقد علامة كبيرة في حياته بانتقاله لمانشستر.. هل سيقبل ؟

وكالات

سيتعين على البرتغالي كريستسانو رونالدو بعد اتمام صفقة عودته لمانشستر يونايتيد ترتيب بعض الأمور بخلاف "البيت والعائلة ومدارس الأولاد" وأهمها تخليه عن شيء اعتاد عليه طيلة مسيرته.

فالرقم " 7 " الذي يتميز به الدون لن يكون متاحا على الإطلاق في ناديه الجديد وسيضطر لاختيار رقم آخر.

وينص قانون دوري "البريمير ليغ" الانكليزي على منع تغيير اللاعب لرقم قميصه خلال الموسم.. أي أن إديسون كافاني (حتى لو عن طيب خاطر ) أحب أن يتخلى عن الرقم 7 لزميله الجديد ، فالقانون لا يسمح له بذلك.

وتقول الأخبار الصادرة عن رابطة مشجعي المانشستر أن البرتغالي ربما سيحمل الرقم 77 أو 70 وبنسبة أقل ربما يلجأ للرقم 85 وهو سنة تاريخ ميلاده.

وانتقل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس بعد أن لعب للأخير 3 مواسم حقق خلالها السكوديتو مرتين.

ومن المرتقب أن يحظى النجم البرتغالي، الذي سبق له التألق في صفوف مانشستر يونايتد بين 2003 و2009 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد، باستقبال حار في أول مباراة سيخوضها مع "الشياطين الحمر".



ووفقا لموقع "walesonline"، فمن المرجح أن تكون أولى مباريات رونالدو بقميص مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد في 11 سبتمبر المقبل، إذ أنه من الصعب للغاية أن يلحق بمواجهة وولفرهامبتون يوم غد الأحد، أي أن "الدون" سيخوض تصفيات كأس العالم مع منتخب البرتغال الشهر المقبل، ثم يعود إلى ناديه الجديد.

وإن لم يشارك رونالدو في لقاء نيوكاسل، فستكون الفرصة متاحة أمامه للظهور بالقميص الأحمر للمرة الأولى بعد عودته في مباراة وست هام، المقررة في 19 سبتمبر المقبل، قبل أن يواجه "الشياطين الحمر" نفس الفريق مرة أخرى في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، في 21 سبتمبر.