مصادر: مبابي سيبقى في باريس !

طعت معظم الأخبار القادمة من مدريد برفض النادي الباريسي لعرض الريال الثاني، وهو ما تسبب حسب المصادر بتراجع في اندفاع فلورنتينو بيريز لحسم الصفقة قبل نهاية سوق الانتقالات.

وقالت مصادر حصل عليها الصحفي الرياضي كافه سولهيكول إن النادي الملكي بات يفكر بالانتظار لغاية شهر يناير المقبل وسوق الانتقالات الشتوية لحسم الصفقة.

وعلى الرغم من عدم الرد الرسمي لباريس على عرض الريال بـ170 مليون يورو لكن المؤشرات والتسريبات تتجه نحو الرفض.

PSG have not yet officially rejected Real Madrid’s second offer of €170m for Kylian Mbappe. Response could come tonight. Madrid beginning to get the feeling it may be better to wait until January because PSG are not being practical. Madrid can get Mbappe free next summer.