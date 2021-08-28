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محمد بن راشد يتغنى ببغداد لحظة وصوله

السبت 28 أغسطس 2021 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن راشد يتغنى ببغداد لحظة وصوله



بغداد/سما/

وصف نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، العاصمة العراقية بغداد بـ"عاصمة العالم وبيت حكمة البشر".

وكتب على حسابه في تويتر: "وصلنا بحمد الله بغداد، عاصمة الرشيد والمأمون وعاصمة العالم، دار السلام، بيت حكمة البشر".

وأضاف: "بغداد الشعراء والأدباء والعلماء، بغداد دجلة والفرات، رغم جراحها متفائلين بعودتها ونهضتها ومجدها بإذن الله، حفظ الله بغداد، حفظ الله شعب العراق العظيم".

#بغداد #محمد بن راشد #العراق #الامارات

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