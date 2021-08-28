محمد بن راشد يتغنى ببغداد لحظة وصوله

بغداد/سما/

وصف نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، العاصمة العراقية بغداد بـ"عاصمة العالم وبيت حكمة البشر".

وكتب على حسابه في تويتر: "وصلنا بحمد الله بغداد، عاصمة الرشيد والمأمون وعاصمة العالم، دار السلام، بيت حكمة البشر".

وأضاف: "بغداد الشعراء والأدباء والعلماء، بغداد دجلة والفرات، رغم جراحها متفائلين بعودتها ونهضتها ومجدها بإذن الله، حفظ الله بغداد، حفظ الله شعب العراق العظيم".