قناة عبرية: بينيت طلب من بايدن الضغط على السيسي لاتخاذ هذا الاجراء مع غزة

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان" النقاب عن أن رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت طلب من الرئيس الامريكي جو بايدن ممارسة ضغوط على نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الهادفة إلى سد منافذ التهريب بين قطاع غزة وشمال سيناء؛ بزعم أن حركة "حماس" تستخدم هذه المنافذ في تجديد ترسانتها من السلاح.

من جانب آخر، ذكرت القناة أن بايدن أكد على مسامع بينت التزام إدارته بدفع اتفاقات التطبيع بين "إسرائيل" والدول العربية قدما؛ مشيرة إلى أن بايدن تعهد بالعمل على توسيع العلاقات بين "إسرائيل" وكل من البحرين، الإمارات، السودان، والمغرب.

والتقى بينيت أمس الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، وذلك في أول زيارة له إلى واشنطن منذ توليه مهام منصبه في يونيو/حزيران الماضي.