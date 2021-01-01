  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قناة عبرية: بينيت طلب من بايدن الضغط على السيسي لاتخاذ هذا الاجراء مع غزة

السبت 28 أغسطس 2021 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: بينيت طلب من بايدن الضغط على السيسي لاتخاذ هذا الاجراء مع غزة



القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان" النقاب عن أن رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت طلب من الرئيس الامريكي جو بايدن ممارسة ضغوط على نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الهادفة إلى سد منافذ التهريب بين قطاع غزة وشمال سيناء؛ بزعم أن حركة "حماس" تستخدم هذه المنافذ في تجديد ترسانتها من السلاح.

من جانب آخر، ذكرت القناة أن بايدن أكد على مسامع بينت التزام إدارته بدفع اتفاقات التطبيع بين "إسرائيل" والدول العربية قدما؛ مشيرة إلى أن بايدن تعهد بالعمل على توسيع العلاقات بين "إسرائيل" وكل من البحرين، الإمارات، السودان، والمغرب.

والتقى بينيت أمس الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، وذلك في أول زيارة له إلى واشنطن منذ توليه مهام منصبه في يونيو/حزيران الماضي.

#بينيت #بايدن #عبد الفتاح السيسي #قطاع غزة #سيناء #حماس

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس : اعتراف حماس بقرارات الشرعية الدولية قبل البدء في حوار انهاء الانقسام

هل ستفرج السلطات الأمريكية اليوم عن الفلسطيني الذي اغتال روبرت كينيدي؟

إعلام إسرائيلي: إنقاذ بينيت من مصيدة عند حدود غزة.. وحكومته ما زالت تواجه اختباراً في عدة جبهات

بعد 53 عاما في السجن.. الافراج عن الفلسطيني سرحان الذي اغتال شقيق الرئيس جون كينيدي

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق غزة

قائد كبير في فرقة غزة: نقترب من جولة تصعيد جديدة مع القطاع

4 اهداف وراء اللقاء.. البيت الابيض: بدء الاجتماع بين بينيت وبايدن..

الأخبار الرئيسية

الصحة الفلسطينية : تسجيل 6 وفيات و1237 إصابة جديدة بـ"كورونا"

حماس ترد على اشتراطات الرئيس عباس لتشكيل الحكومة وتحقيق الوحدة الوطنية

لجنة

اجتماع هام للجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عباس الثلاثاء المقبل

بايدن

بايدن يؤكد على أهمية خطوات تحسين حياة الفلسطينيين

الإعلان عن عودة “الإرباك الليلي” على حدود غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية