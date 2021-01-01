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الصحة الفلسطينية : تسجيل 6 وفيات و1237 إصابة جديدة بـ"كورونا"

السبت 28 أغسطس 2021 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية : تسجيل 6 وفيات و1237 إصابة جديدة بـ"كورونا"



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، ظهر يوم السبت الموافق 28 أغسطس 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 5، طولكرم 133، قلقيلية 57، سلفيت 26، نابلس 164، جنين 52، طوباس 17، رام الله والبيرة 36، الخليل 14، بيت لحم 6، قطاع غزة 727"

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 5، طولكرم 37، قلقيلية 34، سلفيت 12، نابلس 64، جنين 43، طوباس 15، رام الله والبيرة 38، الخليل 8، بيت لحم 13، قطاع غزة 164"


 
وسجلت 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها حالتان في قطاع غزة، وحالة في جنين وحالة في قلقيلية، وحالتان في نابلس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 46 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 118 مرضى، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 815,986 بينهم 451,337 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#فيروس كورونا #وباء كورونا

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