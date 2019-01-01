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فيسبوك تستعد لإطلاق محفظة رقمية هذا العام

السبت 28 أغسطس 2021 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك تستعد لإطلاق محفظة رقمية هذا العام



وكالات / سما /

تستعد شركة "فيسبوك" (facebook) لإطلاق محفظة إلكترونية تتيح للمستخدمين تخزين العملات الرقمية، بحسب ما قال مسؤول رفيع في الشركة في مقابلة مع موقع "ّذا إنفورمايشن" (the information) الأميركي.

وصرّح رئيس وحدة العملات المشفرة ديفيد ماركوس للموقع الإخباري بأن مسؤولي الشركة ملتزمون بإطلاق المحفظة الرقمية التي تحمل اسم "نوفي" هذه السنة.

وكشف ماركوس أنه كان يفضل إطلاق "نوفي" (Novi) بالتوازي مع "دييم"، وهي عملة رقمية مربوطة بالدولار قيد التطوير في الشركة، غير أن موعد طرحها ليس أكيدا بعد.

وقال ماركوس خلال المقابلة "من حيث المبدأ، من الممكن إطلاق نوفي قبل دييم، لكن ليس هذا ما نريد فعله بالضرورة"، مشيرا إلى أن الأمر رهن المدة اللازمة لتطوير دييم، وهذا ليس من اختصاصه.

وكانت فيسبوك أعلنت في 2019 عن نيتها إطلاق عملة مشفرة تحت اسم "ليبرا"، لكنها واجهت معارضة من الجهات الناظمة على خلفية مخاوف بشأن الأمن والموثوقية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، غُيّر اسم "ليبرا" إلى "دييم"، وانتقل مقر العمليات الخاصة بها من سويسرا إلى الولايات المتحدة في إطار تحول إستراتيجي.

#فيسبوك #محفظة رقمية

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