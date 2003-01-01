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كم بلغت صفقة انتقال رونالدو لليونايتد؟

السبت 28 أغسطس 2021 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
كم بلغت صفقة انتقال رونالدو لليونايتد؟



وكالات / سما /

فجّر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مفاجأة مدوية في الميركاتو الصيفي الحالي بإعلان عودته لفريقه الأسبق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأعلن مانشستر يونايتد توصله لاتفاق مع نظيره يوفنتوس الإيطالي من أجل ضم لاعبه كريستيانو رونالدو في الميركاتو الحالي، على أن يتفق مع اللاعب على البنود الشخصية عقب تجاوزه الكشف الطبي واجتياز كل الإجراءات.

ووفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية، فإن صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد بلغت قيمتها 28 مليون يورو (33 مليون دولار).

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن رونالدو سيوقع عقدا لمدة عامين، ليستمر في قلعة "أولد ترافورد" حتى صيف 2023.

وبشأن راتب كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، أوضحت المجلة أن النجم البرتغالي سيحصل على راتب يقدر بـ25 مليون يورو (29.5 مليون دولار) في الموسم الواحد، أي أن القيمة الإجمالية للصفقة ستصل إلى 53 مليون يورو (62.5 مليون دولار).

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو ارتدى قميص مانشستر يونايتد من قبل في الفترة من 2003 إلى 2009، وخاض مع الفريق 292 مباراة في كل البطولات، سجل خلاللها 118 هدفا وصنع 69.

وتوج رونالدو مع مانشستر يونايتد بـ3 ألقاب في الدوري الإنجليزي، ولقب لدوري أبطال أوروبا، ومثله لكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي، بجانب لقبين في كأس الرابطة ومثلهما في الدرع الخيرية، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المختص بإحصائيات لاعبي كرة القدم.

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