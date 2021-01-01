خريشة: مجلس حقوق الإنسان سيناقش دخول محققين إلى غزة

رام الله / سما /

أعلن مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الانسان إبراهيم خريشة، ان المجلس سيعقد دورته في 13 أيلول/ سبتمبر المقبل، واجتماعا آخر في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، حول وضع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية.

واكد خريشة ان البعثة الفلسطينية ستقدم تقاريرها حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وأهمها حول سرقة المياه الفلسطينية، والحق في الحصول على مياه الشرب.

وقال في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، إن الوفد الفلسطيني سيقدم مداخلات حول انتهاكات حقوق الانسان في فلسطين بالنقاشات العامة لمجلس حقوق الانسان، إضافة لتقديم تقرير شفوي حول انتهاكات الاحتلال لمفوضية حقوق الانسان، والبحث في إمكانية دخول المحققين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بسبب رفض إسرائيل دخولهم، وسيتم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال المجلس.

وفيما يخص الأسيرة أنهار الديك الحامل في شهرها التاسع في سجون الاحتلال، أكد خريشة توجيه رسائل الى المقررين الخاصين بلجنة حقوق الانسان، والى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإطلاق سراحها، مؤكدا وجود 12 أما في سجون الاحتلال، موضحا وجود تحرك ضمن المجموعة العربية لإطلاق سراح الأسيرات من السجون.