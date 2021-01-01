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توافد وصول الوفود العربية والأجنبية للمشاركة في قمة بغداد للتعاون والشراكة

السبت 28 أغسطس 2021 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
توافد وصول الوفود العربية والأجنبية للمشاركة في قمة بغداد للتعاون والشراكة



بغداد/سما/

توافد قادة مجموعة دول عربية وأجنبية إلى العراق صباح اليوم السبت، للمشاركة في قمة بغداد التي دعت إليها حكومة مصطفى الكاظمي.

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل قليل إلى مطار بغداد الدولي، وكان في استقباله رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

كما وصل أيضا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني و رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم  الى مطار بغداد الدولي للمشاركة في قمة بغداد لقادة دول الجوار.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الأحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف إلى العاصمة العراقية للمشاركة في قمة بغداد.

والليلة الماضية وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في القمة، كما سيحضر قادة قطر والإمارات والأردن ومصر، ووزراء خارجية دول أخرى.

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