دائرة العلاج بالخارج ترسل مساعدات مالية و أدوية إلى قطاع غزة

رام الله/سما/

أعلن مسؤول دائرة العلاج بالخارج برام الله هيثم الهدري، عن إرسال مساعدات مالية وأدوية إلى قطاع غزة.

وأفاد في تصريح إذاعي لـ"صوت الشعب"، صباح السبت، بأنه تم تخصيص 300 ألف دولار لأمراض القسطرة، و600 ألف دولار أدوية لقطاع غزة.

وأوضح أنه في وحدة شراء الخدمة لا نعنى بالعبور من غزة إلى الضفة أو العكس، فنحن نتعامل مع ملفات المرضى وليس مع المرضى أنفسهم، مضيفًا أنه عندما ينقص الدواء في مستشفى الحياة لمرضى السرطان في قطاع غزة، فيتم تحويل المرضى فورًا إلى الضفة الغربية.





وأشار إلى أن الدائرة تعمل على توافر الدواء لمستشفى الحياة من خلال وحدة شراء الخدمة في دائرة العلاج بالخارج، متابعًا بالقول: "سأكون قريبًا في قطاع غزة للاستماع إلى المرضى خصوصًا مرضى السرطان، ومن لديه تظلم فأسكون في خدمته".

ونوه إلى أنه سيتم نقل شحنة أدوية لغزة يوم الإثنين القادم، وهذا واجب علينا ونحن شركاء في علاج المرضى في الضفة وغزة على حد سواء.