الجهاد: مشاغلة الاحتلال على حدود غزة مستمرة وهدفنا أكبر من منحة أو بضائع

غزة/سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د. محمد شلح أن عملية الاشتباك ومشاغلة جيش الاحتلال ومستوطنيه على حدود قطاع غزة مستمرة سواء بالمسيرات الجماهيرية أو بإطلاق البالونات الحارقة وتفعيل وحدة الإرباك الليلي.

وأوضح د. شلح في تصريح عبر اذاعة "صوت القدس" أن "الجهاد الإسلامي" والفصائل الفلسطينية أخذت على عاتقها استمرار وتفعيل الأدوات الخشنة لأسباب متعددة أهمها التأكيد على أن المقاومة ليست مرتبطة بالمنحة القطرية أو بإدخال بعض البضائع إلى القطاع وانما مرتبطة بالحق الإلاهي الموعود وهو تحرير كامل تراب فلسطين.

وقال: "يجب أن يشعر المستوطنين بالقلق وعدم الاستقرار بشكل مستمر في كافة الأراضي الفلسطينية"، مؤكدًا أن الجهاد الإسلامي والفصائل لن يهدأ لهم بال إلا بكسر الحصار وطرد المستوطنين من أراضينا المحتلة.

ولفت إلى أن البالونات الحارقة تحرق قلب بينت وقلب مستوطنيه وأن الارباك الليلي يجعل المستوطنين في حالة قلق مستمرة لذلك يجب أن تتواصل الفعاليات حتى دحر المحتل من تراب فلسطين.

وأشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت يحاول كسر معادلة المقاومة التي ثبتها قائد أركان المقاومة الشهيد بهاء أبو العطا، مشددًا أن بينت واهم في تغير المعادلة وسيرضخ لفصائل المقاومة برفع الحصار.

وأضاف: "يجب أن يرحل العدو عن أرضنا التي سندافع عنها بكل ما نملك وسنقدم لها المُهج الغالية وفلذات أكبادنا على الطريق الطويل لنخرج من كل معركة أكثر قوة للمعركة التالية، مؤكدًا أن الفلسطينيين وفصائل المقاومة على ثقة ويقين تام بالنصر على الاحتلال الإسرائيلي وفقًا للقواعد الإلاهية القرآنية.