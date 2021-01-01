الإغاثة الطبية تمنح طالب كفيف قانوني جهاز لوحي بدل الذي فقده خلال الاعتداء على غزة الأخير

غزة / سما /

منحت جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية الطالب أحمد عبد الوهاب جهاز لوحي "تابلت" متطور بديلاً لجهازه الذي فقده اثناء الاعتداء علي غزة الاخير شهر مايو / أيار الماضي.

ويعاني الطالب "عبد الوهاب" الذي يدرس في مدرسة "الكرمل " بمدينة غزة من إعاقة بصرية بالغة (كفيف قانوني) لكن لديه قدره على الرؤيا بضعف شديد ويعد من الطلاب الذي يحتاجون رعاية واهتمام، علماً انه كان من بين طلاب التوجيهي الناجحين من ذوي الإعاقة الذين كرمتهم الاغاثة الطبية الفلسطينية خلال العام الدراسي الحالي وحصل على معدل 81.7%.

وقال مدير جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية الدكتور عائد ياغي ،أن الإغاثة الطبية الفلسطينية تعمل علي تقديم الدعم اللازم للطلبة ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مؤكداً حرص الاغاثة الطبية على استمرار هذا التعاون من أجل إحداث تنمية شاملة لهذه الشريحة على جميع المستويات.

وأضاف د. ياغي أن الاغاثة الطبية تجهز غرفتين للمصادر سنوياً وتكرم الطلبة ذوي الاعاقة الناجحين بالثانوية العامة وموائمة المنهاج التعليمي من خلال تكبيره للطلبة ذوي الاعاقة البصرية وتقديم المئات من الأدوات المساعدة للطلبة ذوي الاعاقة، مشيداً بالشراكة الحقيقية بين الاغاثة الطبية ووزارة التربية والتعليم

ونظمت الاغاثة الطبية لقاءاً على هامش تسليم الطالب عبد الوهاب الجهاز اللوحي شرح فيه الطالب حاجته الماسة للجهاز في استكمال مراحله التعليمية في الجامعة الإسلامية، مقدماً الشكر الجزيل للإغاثة الطبية على استجابتها لحاجته فور أن قدم شرحاً لتفاصيل هروبه من المنزل وفقدانه الجهاز اللوحي القديم على هامش حفل تكريم الطلاب ذوي الإعاقة الناجحين.

من جانبه شكر مدير عام الإرشاد والصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم العالي خالد أبو فضة الإغاثة الطبية على جهودها في تقديم الدعم اللازم للطلبة ذوي الإعاقة في مدارس وزارة التعليم وبعد تخرجهم من مدارسها.

وشارك في تسليم الجهاز اللوحي للطالب عبد الوهاب مصطفى عابد مدير برنامج التأهيل المجتمعي في جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية