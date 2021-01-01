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بوجبا يمضي في نفس طريق كيليان مبابي بشأن مستقبله

السبت 28 أغسطس 2021 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوجبا يمضي في نفس طريق كيليان مبابي بشأن مستقبله



وكالات / سما /

يبدو أن الأمور ما بين بول بوجبا ونادي مانشستر يونايتد ليست هادئة كما صورت بعض مصادر الصحافة الإنجليزية مؤخراً، حيث أن النجم الفرنسي مازال يأمل بالانتقال بعيداً عن ملعب أولد ترافورد.

اعتقد البعض بأن بوجبا ألغى فكرة الخروج وخصوصاً بعد صفقات اليونايتد الجديدة والتي كان آخرها التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

لكن حسب الصحفي خوسيه فيليكس دياز فإن بول بوجبا يمضي بنفس تفكير كيليان مبابي، حيث ينتهي عقد اللاعب في يونيو 2022 ولم يُمدده بعد.

أكد الصحفي أن بوجبا يتخلى عن فكرة التجديد مع مانشستر يونايتد أو التوقيع لنادٍ آخر، حيث أكد لاعب الوسط الفرنسي للمقربين منه أنه مازال يعتبر اللعب في ملعب سانتياجو برنابيو بقميص الريال حلماً وهدفاً بالنسبة له.

لقد قاتل بوجبا من قبل من أجل تحقيق هذا الهدف، وكان قريباً بالفعل من تحقيقه في الصيف الماضي، ويأمل بوجبا أن يصبح لاعباً لريال مدريد مثل زميله في المنتخب الفرنسي ونجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي الذي يجاهد لتحقيق هذا الهدف في السوق الحالية.

#بوجبا #كيليان مبابي #مانشستر يونايتد #أولد ترافورد

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