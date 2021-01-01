يوفنتوس يفكر بالتعاقد مع هازارد لتعويض رونالدو

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن دخول إدين هازارد مهاجم ريال مدريد ضمن خيارات يوفنتوس لتعويض رحيل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقرر كريستيانو رونالدو مغادرة يوفنتوس بعد 3 سنوات قضاها مع الفريق، وحقق خلالها لقب الدوري الإيطالي مرتين. في حين أعلن مانشستر يونايتد بشكل رسمي عودة الدون إلى ملعب أولد ترافورد.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو عن مصادر إيطالية أن هازارد أصبح ضمن أبرز المرشحين لتعويض رونالدو في يوفنتوس، حيث تفكر إدارة النادي البيانكونيري بتقديم عرض لريال مدريد خلال الساعات القادمة.

وما يزيد من حدة هذه التكهنات، هو إمكانية تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والذي يفضل اللعب في مركز الجناح الأيسر، وهو المكان الذي يتواجد به النجم البلجيكي، وهذا ربما يدفعه للرحيل.

وقد يوافق ريال مدريد على بيع هازارد هذا الصيف إن تلقى عرضاً مناسباً من يوفنتوس، لكن ذلك مشروط بنجاح صفقة مبابي الذي ما زال لاعباً لباريس حتى هذه اللحظة.