  1. الرئيسية
  2. الرياضة

يوفنتوس يفكر بالتعاقد مع هازارد لتعويض رونالدو

السبت 28 أغسطس 2021 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يفكر بالتعاقد مع هازارد لتعويض رونالدو



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن دخول إدين هازارد مهاجم ريال مدريد ضمن خيارات يوفنتوس لتعويض رحيل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقرر كريستيانو رونالدو مغادرة يوفنتوس بعد 3 سنوات قضاها مع الفريق، وحقق خلالها لقب الدوري الإيطالي مرتين. في حين أعلن مانشستر يونايتد بشكل رسمي عودة الدون إلى ملعب أولد ترافورد.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو عن مصادر إيطالية أن هازارد أصبح ضمن أبرز المرشحين لتعويض رونالدو في يوفنتوس، حيث تفكر إدارة النادي البيانكونيري بتقديم عرض لريال مدريد خلال الساعات القادمة.

وما يزيد من حدة هذه التكهنات، هو إمكانية تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والذي يفضل اللعب في مركز الجناح الأيسر، وهو المكان الذي يتواجد به النجم البلجيكي، وهذا ربما يدفعه للرحيل.

وقد يوافق ريال مدريد على بيع هازارد هذا الصيف إن تلقى عرضاً مناسباً من يوفنتوس، لكن ذلك مشروط بنجاح صفقة مبابي الذي ما زال لاعباً لباريس حتى هذه اللحظة.

#كريستيانو رونالدو #يوفنتوس #هازارد #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس : اعتراف حماس بقرارات الشرعية الدولية قبل البدء في حوار انهاء الانقسام

هل ستفرج السلطات الأمريكية اليوم عن الفلسطيني الذي اغتال روبرت كينيدي؟

إعلام إسرائيلي: إنقاذ بينيت من مصيدة عند حدود غزة.. وحكومته ما زالت تواجه اختباراً في عدة جبهات

بعد 53 عاما في السجن.. الافراج عن الفلسطيني سرحان الذي اغتال شقيق الرئيس جون كينيدي

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق غزة

قائد كبير في فرقة غزة: نقترب من جولة تصعيد جديدة مع القطاع

4 اهداف وراء اللقاء.. البيت الابيض: بدء الاجتماع بين بينيت وبايدن..

الأخبار الرئيسية

حماس ترد على اشتراطات الرئيس عباس لتشكيل الحكومة وتحقيق الوحدة الوطنية

الصحة بغزة: وفاتان و727 إصابة بفيروس كورونا في القطاع

لجنة

اجتماع هام للجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عباس الثلاثاء المقبل

بايدن

بايدن يؤكد على أهمية خطوات تحسين حياة الفلسطينيين

الإعلان عن عودة “الإرباك الليلي” على حدود غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية