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حركة المقاومة الشعبية تنعي الشهيد الفتى الجريح عمر ابو النيل

السبت 28 أغسطس 2021 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

تتواصل قوافل الشهداء لتروي بدمائها الطاهرة أرض فلسطين المباركة، ويستمر شلال الدم لينبت من الأرض زهراً وريحاناً، ويمضي الشباب نحو لقاء ربهم، طمعاً في جنة عرضها السماوات والأرض.

 

وإننا في حركة المقاومة الشعبية ننعى بكل فخر واعتزاز الشهيد الفتى الفارس الجريح عمر حسن ابو النيل (13 عام) من حي التفاح والذي استشهد فجر اليوم السبت 28-08-2021م متأثراً بجراحه التي أصيب بها في مسيرات العودة السبت الماضي شرق محافظة غزة.

 

و نؤكد على استمرارنا على نهج الشهداء البررة، ثابتين على درب الجهاد والمقاومة حتى نيل كافة حقوقنا الوطنية.

#حركة المقاومة الشعبية

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