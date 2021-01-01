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فتوح يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسيرة أنهار الديك

السبت 28 أغسطس 2021 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

طالب المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسيرة أنهار الديك (25 عاما)، والحامل في شهرها التاسع وتعاني من ظروف اعتقاليه صعبة.

وناشد فتوح في تصريح له اليوم السبت، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الانسان، والمنظمات الحقوقية والانسانية، بالتدخل العاجل وإلزام إسرائيل لإطلاق سراحها، ومتابعه حالتها الصحية، وأن تضع مولودها خارج قضبان السجون، وإنهاء معاناتها وكافة الأسيرات والأسرى، وعلى رأسهم المرضى والاطفال والكبار بالعمر.

وشدد على انه يجب على المجتمع الدولي مساءلة اسرائيل لانتهاجها لمختلف أشكال العنف والتعذيب بحق الأسرى، وانتهاكها للأعراف والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة عام 1949، واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907، وميثاق الامم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960.

وحمل فتوح إسرائيل المسؤولية الكاملة تجاه قضية الأسرى العادلة وتحقيق مطالبهم الإنسانية، ووقف سياسات التعذيب والقهر، والإهمال الطبي المتعمد وعدم توفير العلاج اللازم لهم، وإلغاء الاعتقال الاداري والتوقف عن سياسة العزل الانفرادي، وغيرها من الحقوق والتي كفلها القانونين الدولي والإنساني.

#أنهار الديك #روحي فتوح

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