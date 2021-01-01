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الصحة بغزة: وفاتان و727 إصابة بفيروس كورونا في القطاع

السبت 28 أغسطس 2021 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: وفاتان و727 إصابة بفيروس كورونا في القطاع



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، صباح يوم السبت الموافق 28 أغسطس 2021، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 2934 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 727 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 164 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 126939 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 9105 حالة، وإجمالي المتعافين 116700 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1134 حالة وفاة.


 
وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 223 حالة، من بينها 133 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 336300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 181271 شخص.

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