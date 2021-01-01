رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، إصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية ضد الاستيطان في مناطق متفرقة بالضفة.

كما عنونت الصحف تهنئة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، نقابة المهندسين بفوز النهج الديمقراطي بانتخاباتها، ولحركة فتح فوزها بـ 11 مقعدا من أصل 15.

وفي يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- أجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيا واحتجز عددا من المواطنين والصحفيين جنوب الخليل

- الاحتلال يقمع مسيرات سلمية بالضفة ويجرح العشرات.. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

- الرئيس يهاتف خالد مشعل معزيا بوفاة ابراهيم غوشة

- الرئاسة تدين العملية الإرهابية في كابول

- الشيخ: نبارك لنقابة المهندسين فوز النهج الديمقراطي ولحركة فتح فوزها بـ 11 مقعدا من أصل 15

- 50 % من الأميركيين يؤيدون ربط المساعدات العسكرية لإسرائيل بعدم استخدامها ضد الفلسطينيين

- وزارة المالية: متابعة الملفات العالقة مع إسرائيل متواصلة

- مستوطنان يهاجمان مواطنين قرب قرية كفر نعمة شمال رام الله

- 6 وفيات و1863 إصابة بـ "كورونا" و38 مريضا في غرف العناية المكثفة

- "اليونيسف": إسرائيل قتلت 9 أطفال وأصابت 556 واستهدفت 297 مدرسة وروضة خلال شهرين

الأيام:

- جمعة جديدة من المسيرات الشعبية والمواجهات وتسجيل عشرات الإصابات في محافظات عدة

- الرئيس يهاتف مشعل معزيا بوفاة إبراهيم غوشة

- "كورونا": 6 وفيات، ورصد 1863 إصابة

- إسرائيل: 34 وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بـ "كورونا"

- "كورونا": 6 وفيات، ورصد 1863 إصابة

- الفصائل تقر تنظيم فعالية إرباك ليلي على الحدود الشرقية لغزة مساء اليوم

- آلاف المواطنين يؤدون صلاتي الفجر والجمعة في الأقصى وسلوان

- فوز "فتح" بـ11 مقعدا من مقاعد مجلس نقابة المهندسين

القدس:

- هدم منزل في سلوان ووقفة بالبلدة ضد التهجير والاستيلاء.. إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات وقمع المسيرات الأسبوعية ضد الاستيطان في الضفة

- "المالية": متابعة الملفات العالقة مع إسرائيل متواصلة

- استطلاع: نصف الأميركيين يرفضون استخدام المساعدات العسكرية لإسرائيل ضد الفلسطينيين

- المعركة على إخلاء حي الشيخ جراح مستمرة

- كنعان: سياسة التهويد هدفها القضاء على عروبة القدس ومحو هويتها

- "اليونيسف": إسرائيل قتلت 9 أطفال وأصابت 556 واستهدفت 297 مدرسة وروضة

- عشرات آلاف المواطنين يؤدون صلاتي الفجر والجمعة في "الأقصى" و "الابراهيمي"

- 6 وفيات و1863 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

- إصابة الفريق الرجوب بالفيروس

- الشيخ: نبارك فوز النهج الديمقراطي لحركة "فتح".. نقابة المهندسين تعلن النتائج النهائية لانتخاباتها