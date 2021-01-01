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"التعليم" تعلن موعد البدء بتطعيم طلبة المرحلة الثانوية

السبت 28 أغسطس 2021 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم" تعلن موعد البدء بتطعيم طلبة المرحلة الثانوية



رام الله/سما/

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، أن الوزارة ستبدأ بتطعيم طلبة المرحلة الثانوية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الإثنين المقبل.

وأشار في تصريح صحفي صباح السبت، إلى أن ذلك جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد اشتية، ومنظمة الصحة العالمية، وبالاتفاق مع وزارة الصحة الفلسطينية، التي أبدت جاهزية طواقمها وتطعيماتها التي ستتم وفق آليات وترتيبات معينة.  

وأفاد بأن عدد الطلبة المستهدفين في هذا التطعيم يبلغ 220 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية والأهلية بالضفة الغربية وقطاع غزة.


 
وأوضح أن تطعيم طلبة المرحلة الإعدادية من 12 سنة فما فوق متوقف على تعليمات منظمة الصحة العالمية، يمكن البدء به وتنفيذه بعد الانتهاء من مرحلة تطعيم طلبة الثانوية العامة. 

يذكر أن هذه الخطوة جاءت للوقاية من وباء كورونا، ومواصلة العملية التعليمية بشكل وجاهي، لاسيما بعد دخول الفيروس مرحلته الرابعة وتطور الحالة الوبائية

#وزارة التربية والتعليم #تطعيم طلبة المرحلة الثانوية العامة #الضفة الغربية #قطاع غزة

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