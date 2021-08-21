حماس تنعى الشهيد الطفل عمر أبو النيل

غزة/سما/

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الطفل الشهيد عمر حسن أبو النيل من حي التفاح بمدينة غزة، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها يوم السبت الموافق 21/8/2021م برصاص الاحتلال على السلك الفاصل شرقي مدينة غزة.

وقالت حماس في بيان لها إن "حالة الغضب الفلسطيني العارمة في كل مكان في فلسطين، في غزة ونابلس وبيتا وبلاطة وجنين وجبل صبيح ضد الاحتلال، وهذه الدماء الطاهرة من شهداء أبناء شعبنا وأهلنا في قطاع غزة المحاصر، تأكيد أن شعبنا الفلسطيني شعب حر مقاوم صامد على أرضه، لن يسلم بالحصار ولا بالعدوان ولا بالاستيطان".

وشددت على أن معركة شعبنا مستمرة ومتواصلة مع العدو لانتزاع حقوقه كاملة، وحتى رحيل الاحتلال عن كامل تراب فلسطين.

وأكدت حماس على أن "معركة سيف القدس ممتدة ومتواصلة من غزة حتى نابلس، حتى جنين، حتى القدس، وإن سيف القدس لن يغمد".

كما أكدت على أن "استمرار الحصار والتهويد والعدوان يتطلب مواصلة طريقنا النضالي والكفاحي لكسر هذا الحصار، وإنهاء معاناة غزة وأهلها، وهذا واجب وطني على الجميع".