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اجتماع هام للجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عباس الثلاثاء المقبل

السبت 28 أغسطس 2021 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع هام للجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عباس الثلاثاء المقبل



رام الله/سما/

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف ، أن اجتماعا هاما للجنة التنفيذية سيعقد مساء الثلاثاء المقبل، برئاسة الرئيس محمود عباس.

وقال أبو يوسف في تصريح لاذاعة صوت فلسطين "أن الاجتماع سيناقش ملفات عدة، أبرزها التحرك السياسي، خصوصًا ونحن على أبواب عقد الأمم المتحدة اجتماعها السنوي".

وأضاف أبو يوسف أنه لا بد من وجود مسار للتنسيق مع الإخوة في مصر والأردن ليكون هناك تكثيف لوضع موقف مشترك وخاصة في ظل ما تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بأنه لا يمكن الحديث عن دولة فلسطينية و القدس عاصمة لها".

كما أشار إلى أن الاجتماع سيناقش الوضع الفلسطيني الداخلي وأهمية ترتيبه بشكل يعيد الوحدة في مواجهة الاحتلال.

#الرئيس عباس #اللجنة التنفيذية #واصل ابو يوسف

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