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مستوطنان يهاجمان مواطنين قرب قرية كفر نعمة غرب رام الله

السبت 28 أغسطس 2021 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

هاجم مستوطنان مساء أمس الجمعة، عدداً من المواطنين أثناء قيامهم بنزهة جبلية في قرية كفر نعمة غرب رام الله، على مشارف جبل الريسان المستولى عليه.

وقال المواطن ظافر عطايا، إن اثنين من المستوطنين وصلا على دراجة كهربائية إلى المنطقة التي كان يتواجد بها مع عدد من أفراد أسرته أثناء إعداد وجبة الغداء في أرض تملكها العائلة شمال القرية، وحاولا طرد العائلة من المكان.

وأضاف: "عملت على صد هذا الهجوم وحماية العائلة وأغلبها من النساء والأطفال، وحدث تدافع مع المستوطنين، إلى أن حضرت قوة من جيش الاحتلال وأخلت المستوطنين من المكان مؤكدة أنه يمنع عليهما التواجد فيه".

وأشار عطايا إلى أن "الضابط الإسرائيلي طلب من الأسرة عدم افتعال المشاكل".

وأوضح أن المستوطنين قدما من البؤرة الاستيطانية التي تقام على أراضي جبل الريسان، التابع لقرى راس كركر، وكفر نعمة، وخربثا بني حارث، منوهاً إلى أن عدداً من أفراد العائلة تعرضوا في السابق لاعتداءات مشابهة.

وبيّن أن أرض العائلة التي تقع على مقربة من حاجز لجيش الاحتلال يقام في المكان، تمثل مطمعاً للمستوطنين للاستيلاء عليها وضمها إلى ما تمت سرقته في منطقة جبل الريسان.

#كفر نعمة #رام الله

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