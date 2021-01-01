الشرطة بغزة توضح الحالة المرورية اليوم السبت

غزة / سما /

أعلنت شرطة المرور بغزة، صباح اليوم السبت ، عن حالة الطرق في القطاع خلال الـ24ساعة الماضية وهذا الصباح.

وأوضحت الشرطة في الايجاز اليومي الخاص بحالة الطرق، أن الطرق تشهد حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت الشرطة، باستمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية ،داعيا السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

وبشأن حوادث السير، بينت أن دائرة حوادث الطرق سجلت خلال 24 ساعة الماضية 3 حوادث سير نتج عنهم اصابتين طفيفة ومتوسطة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

وطالبت المواطنين عند حدوث أي حادث مروري التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 177و لاستقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640.