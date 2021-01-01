بينيت: دعوت بايدن لزيارة "إسرائيل" بعد تغلبنا على متحور دلتا

واشنطن/سما/

قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، إنه دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة إسرائيل بعد تغلبها على متحور دلتا من فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها بينيت في ختام أول لقاء يجمعه بالرئيس الأمريكي في واشنطن.

وقال بينيت على ما نقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "شعرت أننا نعرف بعضنا البعض لفترة طويلة، وجدت زعيما يحب إسرائيل ويعرف بالضبط ما يريد، زعيما منتبه لاحتياجاتنا أيضا".



وحول الملف النووي الايراني قال بينيت إن "الرئيس بايدن ونحن مصممون على ألا تكون إيران قادرة أبدا على امتلاك سلاح نووي. أنا سعيد لأننا نتفق على الهدف".

وأضاف أن إسرائيل والولايات المتحدة ستعملان خلال الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة على تطوير قنوات التعاون في هذا الصدد، مضيفا "ليس هناك الكثير من الوقت .. الموضوع ملح ولا يحتمل التأخير"، في إشارة إللى تخوف تل أبيب من تحقيق طهران اختراقا نوويا.

بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه دعا رئيس الولايات المتحدة لزيارة إسرائيل "بعد التغلب على متحور دليتا" من فيروس كورونا.

والتقى بينيت في وقت سابق اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، وذلك في أول زيارة له إلى واشنطن منذ توليه مهام منصبه في يونيو/حزيران الماضي.

وخلال اللقاء، تعهد الرئيس الأمريكي لضيفه الإسرائيلي بألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبدا.

وقال بايدن: "لقد أصبحنا (أنا وبينيت) أصدقاء مقربين. لديه أكثر حكومة متنوعة في تاريخ إسرائيل".

ومضى قائلا: "إيران لن تمتلك أبدا أسلحة نووية"، مضيفا: "إذا فشلت الدبلوماسية - فسوف نلجأ إلى طرق أخرى".

من جانبه، شكر بينيت الرئيس الأمريكي جو بايدن على استضافته له في البيت الأبيض، وقال بينيت في نهاية اجتماعهما الثنائي إن "إسرائيل ستقف إلى جانب الولايات المتحدة على الدوام".

وأضاف بينيت مخاطبا بايدن: "لقد وقفت إلى جانبنا لعقود، خاصة في الأوقات الصعبة. (بما في ذلك) قبل بضعة أشهر، عندما أطلقت الصواريخ على مدن إسرائيلية، هذه هي الأوقات التي يتم فيها اختبار الصداقة".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن نثق في دعمك. تعرف إسرائيل أنه ليس لديها حليف مخلص وأفضل من الولايات المتحدة".