  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لائحة اتهام بحق إسرائيلي هدد وزيرة التربية شاشا بيتون بالقتل

السبت 28 أغسطس 2021 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لائحة اتهام بحق إسرائيلي هدد وزيرة التربية شاشا بيتون بالقتل



القدس المحتلة/سما/

قدمت النيابة العامة بإسرائيل، لائحة اتهام بحق رجل من تل أبيب تتضمن تهمة تهديد وزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيتون وأفراد عائلتها بالقتل على خلفية موقفها من لقاحات كورونا.


ووفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلي "مكان" فإن المتهم (57 عاما) وجه تهديدات عبر تطبيق واتساب للوزيرة، بأنها "إذا لم تتراجع عن موقفها المعارض للتطعيم ضد فيروس كورونا في المدارس، فسيلحق بها الأذى وبأسرتها مثلما تمت تصفية مساعدها"، وذلك في إشارة إلى ساهر اسماعيل مستشار وزيرة التربية والتعليم للشؤون العربية الذي قتل بإطلاق النار في بلدة الرامة قبل حوالي أسبوعين.

 وتواصل الشرطة الإسرائيلية تحقيقاتها في جريمة قتل اسماعيل، وكانت وزارة التربية الإسرائيلية قالت في بيان لها بوقت سابق تعليقا على مقتل اسماعيل، "إن الوزيرة تلقت خبر وفاة مساعدها لشؤون المجتمع العربي ساهر إسماعيل كالصاعقة، الوزيرة في تواصل مع عائلته..وزارة التربية والتعليم تعزي العائلة"، كما أعربت شاشا بيتون عن "صدمتها وحزنها للمصاب الجلل".

#وزيرة التربية والتعليم الاسرائيلية #شاشا بيتون #قتل شاشا بيتون

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تقدم قرضًا للسلطة الفلسطينية بقيمة 800 مليون دولار

هل ستفرج السلطات الأمريكية اليوم عن الفلسطيني الذي اغتال روبرت كينيدي؟

إعلام إسرائيلي: إنقاذ بينيت من مصيدة عند حدود غزة.. وحكومته ما زالت تواجه اختباراً في عدة جبهات

بعد 53 عاما في السجن.. الافراج عن الفلسطيني سرحان الذي اغتال شقيق الرئيس جون كينيدي

قائد كبير في فرقة غزة: نقترب من جولة تصعيد جديدة مع القطاع

4 اهداف وراء اللقاء.. البيت الابيض: بدء الاجتماع بين بينيت وبايدن..

الرئيس الامريكي التقى نفتالي بينت لمدة لم تزد عن 25 دقيقة

الأخبار الرئيسية

لجنة

اجتماع هام للجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عباس الثلاثاء المقبل

بايدن

بايدن يؤكد على أهمية خطوات تحسين حياة الفلسطينيين

الإعلان عن عودة “الإرباك الليلي” على حدود غزة

طفل

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق غزة

الرئيس عباس : اعتراف حماس بقرارات الشرعية الدولية قبل البدء في حوار انهاء الانقسام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية