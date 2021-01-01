  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بـ"تصريح مثير".. توخيل يشعل مباراة ليفربول وتشلسي

السبت 28 أغسطس 2021 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بـ"تصريح مثير".. توخيل يشعل مباراة ليفربول وتشلسي



لندن/سما/

ينتظر الألماني توماس توخيل مدرب تشلسي على أحر من الجمر مشاهدة كيف سيتصرف مهاجمه الجديد روميلو لوكاكو المنتقل للفريق في صفقة قياسية مع فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عندما يلتقي الفريقان في آنفيلد بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء السبت،


وفاز الفريقان بأول مباراتين لهما في الدوري هذا الموسم دون أن تهتز شباكهما، وقال توخيل إنه يتوقع أن يرتقي البلجيكي لوكاكو لمستوى التوقعات أمام الهولندي فان دايك وهو واحد من أفضل لاعبي قلب الدفاع في العالم.

وعاد لوكاكو إلى تشلسي في وقت سابق هذا الشهر قادما من إنتر ميلانو في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 97.5 مليون جنيه إسترليني (134.19 مليون دولار) وسجل بعد مرور 15 دقيقة فقط من مشاركته الأولى أمام أرسنال، الأحد الماضي.


وقال توخيل للصحفيين: "ليفربول في وجود فان دايك يختلف كثيرا عن ليفربول في غيابه. سيشكل تحديا هائلا لروميلو. خاض لوكاكو مباراة واحدة فقط معنا وكانت بداية جيدة جدا والمباراة المقبلة ستحسمها بعض التفاصيل".

وأضاف "سيواجه اختبارا صعبا لقدراته في ملعب آنفيلد . لست متأكدا مما إذا كان قد وصل بالفعل إلى أعلى مستوياته خاصة وأنه خاض معنا مباراة واحدة لكني أعرف أنه يعشق خوض مواجهات من هذا النوع".

وتابع: "أتطلع لمشاهدته وأعتقد أن عشاق كرة القدم يرغبون في متابعة هذه الموقعة أيضا".

#توخيل #ليفربول #تشيلسيل

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تقدم قرضًا للسلطة الفلسطينية بقيمة 800 مليون دولار

هل ستفرج السلطات الأمريكية اليوم عن الفلسطيني الذي اغتال روبرت كينيدي؟

إعلام إسرائيلي: إنقاذ بينيت من مصيدة عند حدود غزة.. وحكومته ما زالت تواجه اختباراً في عدة جبهات

بعد 53 عاما في السجن.. الافراج عن الفلسطيني سرحان الذي اغتال شقيق الرئيس جون كينيدي

قائد كبير في فرقة غزة: نقترب من جولة تصعيد جديدة مع القطاع

4 اهداف وراء اللقاء.. البيت الابيض: بدء الاجتماع بين بينيت وبايدن..

الرئيس الامريكي التقى نفتالي بينت لمدة لم تزد عن 25 دقيقة

الأخبار الرئيسية

لجنة

اجتماع هام للجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عباس الثلاثاء المقبل

بايدن

بايدن يؤكد على أهمية خطوات تحسين حياة الفلسطينيين

الإعلان عن عودة “الإرباك الليلي” على حدود غزة

طفل

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق غزة

الرئيس عباس : اعتراف حماس بقرارات الشرعية الدولية قبل البدء في حوار انهاء الانقسام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية