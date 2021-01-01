  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أول تعليق من نادية حبش عقب فوزها بمنصب نقيب المهندسين

السبت 28 أغسطس 2021 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من نادية حبش عقب فوزها بمنصب نقيب المهندسين



رام الله/سما/

أكّدت الفائزة بمنصب نقيب المهندسين في الضفة والقدس، المهندسة نادية حبش، مساء الجمعة، على أنّ مشاهد القمع التي شاهدتها في شوارع الضفة هي التي دفعتها لخوض الانتخابات من أجل إعلاء الصوت الحر ضد كل الانتهاكات.

وقالت المهندية حبش، في تصريح صحفي: "إنّ الانتخابات أشعرتها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها"، مبيّنةً أنّ الترشّح لانتخابات نقابة المهندسين جاء بعد تفكير عميق لوجود ضرورة للعمل النقابي لتحصيل الحقوق، وإعلاء صوت النقابة، والحفاظ على استقلاليتها، وإعادة الدور الوطني لها.

وأضافت: "إنّ هذه الخطوة ليست سهلة بل من شأنها التأثير على مجرى حياتها وعملها المهني، لافتةً إلى أنّ "الانتخابات هي أداة التجديد في المجتمع، وانتخابات النقابات المهنية دائمًا تحدث التغيير والتجديد في مجتمعنا الفلسطيني وأشكر كل من مارس حقه في الانتخاب".


 
وذكرت أنّ النقابات هي من المؤسسات الشعبية التي يتوجب عليها تمثيل صوت الشارع وإعلائه لمواجهة قمع الحريات وضمان حرية التعبير عن الرأي، مضيفة أنّ ترشّحها جاء أيضا إلى جانب وجود ملفات مهنية كثيرة.

 وفازت المهندسة نادية حبش بمنصب نقيب المهندسين بعد تفوقها وحصولها على أعلى الأصوات.

#نقيب المهندسين #نادية حبش

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تقدم قرضًا للسلطة الفلسطينية بقيمة 800 مليون دولار

هل ستفرج السلطات الأمريكية اليوم عن الفلسطيني الذي اغتال روبرت كينيدي؟

إعلام إسرائيلي: إنقاذ بينيت من مصيدة عند حدود غزة.. وحكومته ما زالت تواجه اختباراً في عدة جبهات

طالبان تُخاطِب العالم : الرجال باللحى أجمل ولم نضرب النساء لأجل الحجاب وتفضّلوا لزيارتنا!

قائد كبير في فرقة غزة: نقترب من جولة تصعيد جديدة مع القطاع

4 اهداف وراء اللقاء.. البيت الابيض: بدء الاجتماع بين بينيت وبايدن..

بعد 53 عاما في السجن.. الافراج عن الفلسطيني سرحان الذي اغتال شقيق الرئيس جون كينيدي

الأخبار الرئيسية

بايدن

بايدن يؤكد على أهمية خطوات تحسين حياة الفلسطينيين

طفل

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق غزة

الرئيس عباس : اعتراف حماس بقرارات الشرعية الدولية قبل البدء في حوار انهاء الانقسام

يسرائيل هيوم: حكومة بينت مخنوقة.. والسنوار انتصر من جديد في معركة "المخاطرة المحسوبة"

ج.بوست: مقايضة بينيت حل الدولتين بالاستقرار "سراب"..ونشوب حرب جديدة مع غزة ليس مستبعداً

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية