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تفاصيل لقاء أبو مرزوق و بوغدانوف في موسكو

السبت 28 أغسطس 2021 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل لقاء أبو مرزوق و بوغدانوف في موسكو



موسكو/سما/

التقى رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"  موسى أبو مرزوق، الجمعة، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية "ميخائيل بوغدانوف"، في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو.

وبحث الطرفان مستجدات القضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس، والداخل المحتل، والضفة الغربية، وقطاع غزّة.

وأكد أبو مرزوق على حقوق شعبنا الفلسطيني، وحقّه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بالسبل المتاحة كافة، وأن الحكومة الإسرائيلية بسياساتها المتطرفة تقود مجددًا إلى تصعيد التوتر في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.

كما عبّر بوغدانوف عن موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، واستعرض الجهود التي تبذلها بلاده مع الأطراف المعنية.

#موسى أبو مرزوق #موسكو #ميخائيل بوغدانوف

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