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الاستخبارات الأمريكية تصدر تقريرًا حول أصول فيروس كورونا

السبت 28 أغسطس 2021 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاستخبارات الأمريكية تصدر تقريرًا حول أصول فيروس كورونا



واشنطن/سما/

توصل مجتمع الاستخبارات الأمريكية إلى تقييم غير حاسم حول أصول فيروس كورونا بعد تحقيق استمر 90 يومًا بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقًا لتقرير غير سري نُشر علنًا يوم الجمعة.

وجد التقرير أن مجتمع الاستخبارات لا يزال منقسمًا حول أي من النظريتين السائدتين - أن الفيروس جاء من تسرب معمل أو أنه نُقل من حيوان إلى إنسان بشكل طبيعي - من المرجح أن يكون صحيحًا.


وهناك إجماع موحد بين أجهزة الاستخبارات على أن النظريتين معقولتان، بحسب التقرير الصادر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية.

صدر التقرير غير السري يوم الجمعة من قبل مجتمع الاستخبارات بعد أن طلب بايدن من وكالات الاستخبارات "مضاعفة" جهودها لتحديد كيفية بدء جائحة كوفيد -19. وتم إطلاع بايدن، الذي كلّف أجهزة المخابرات برفع السرية عن أكبر قدر ممكن من التقرير، على التحقيق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

في حين فشل التقرير في الوصول إلى تقييم قاطع حول أصل الفيروس، فقد أطاح ببعض النظريات.

وقيّم مجتمع الاستخبارات، على سبيل المثال، أن كوفيد-19 لم يتم تطويره كسلاح بيولوجي، عكس ما قاله بعض الجمهوريين العام الماضي.

وقال التقرير إن معظم الوكالات كان تقييمها منخفضًا بالنسبة إلى أنه من غير المحتمل أن يكون فيروس كورونا مصممًا وراثيًا أيضًا.

وأكدت ثلاث وكالات استخباراتية أنها غير قادرة على تأكيد أي من التفسيرات دون معلومات إضافية.

وأشار التقرير إلى أن مجتمع الاستخبارات سيحتاج إلى مزيد من المعلومات عن الأيام الأولى للوباء لتقديم "تفسير أكثر تحديدًا لأصل Covid-19".

وكتب مجتمع الاستخبارات: "تفتقر اللجنة الدولية - والمجتمع العلمي العالمي - إلى العينات السريرية أو الفهم الكامل للبيانات الوبائية من أولى حالات كوفيد - 19".

وقال التقرير: "من المرجح أن يكون تعاون الصين ضروريًا للتوصل إلى تقييم قاطع لأصول كوفيد – 19... ومع ذلك، تواصل بكين عرقلة التحقيق العالمي، وتقاوم تبادل المعلومات وتلقي اللوم على الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة".

في حين أن التقرير يلقي باللوم على الصين، إلا أنه يقول إن المسؤولين الصينيين "لم تكن لديهم معرفة مسبقة بالفيروس قبل التفشي الأولي".

في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت شبكة CNN أن وكالات الاستخبارات كانت تبحث في مجموعة من البيانات الجينية المأخوذة من عينات الفيروس في المختبر في ووهان والتي يعتقد بعض المسؤولين أنها قد تكون مصدر تفشي المرض.

وأطلق بايدن المراجعة حول أصول كوفيد - 19 في وقت سابق من هذا العام وسط دعوات متزايدة للغطس العميق، بعد أن وجد تقرير استخباراتي أمريكي أن العديد من الباحثين في معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات أصيبوا بالمرض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وكان لابد من دخولهم المستشفى.

وقال بايدن، في بيان يوم الجمعة، إنه "يجب أن يكون لدينا حساب كامل وشفاف لهذه المأساة العالمية. لا شيء أقل من ذلك هو المقبول".

وأشار إلى نقص الشفافية من قبل الحكومة الصينية في تبادل المعلومات المتعلقة بأصول الوباء، قائلاً إنه "منذ البداية، عمل المسؤولون الحكوميون في الصين على منع المحققين الدوليين وأعضاء مجتمع الصحة العامة العالمي من الوصول إليها".

وأكد بايدن أن "العالم يستحق الإجابات، ولن أرتاح حتى نحصل عليها. إن الدول المسؤولة لا تتهرب من هذه الأنواع من المسؤوليات تجاه بقية العالم.. علينا جميعًا أن نفهم بشكل أفضل كيف ظهر كوفيد - 19 من أجل منع المزيد من الأوبئة".

ومع ذلك، فإن نافذة العثور على إجابة لأصول الوباء قد تتلاشى. وقال فريق الخبراء المُكلّف من منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن فرصة اكتشاف المكان الذي بدأ فيه الوباء تتلاشى مع تلاشي الاستجابات المناعية للناس وتلاشي أي دليل في أجساد الحيوانات.

#الاستخبارات الامريكية #فيروس كورونا #وباء كورونا

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