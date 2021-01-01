بايدن بعد لقاء بينيت: أكدت التزامنا الراسخ بأمن" إسرائيل"

واشنطن/سما/

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أكد خلال لقاء عقده اليوم في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نافتالي بينيت "التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل".

وقال بايدن عبر "تويتر": "تشرفت اليوم باستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي نافتالي بينيت في البيت الأبيض. عززنا الشراكة الدائمة بين بلدينا وأكدنا على التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل".



واجتمع بايدن وبينيت الذي قام بأول زيارة رسمية إلى واشنطن كرئيس وزراء لإعادة تشكيل معالم العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتقليص الخلافات بخصوص الملف الإيراني.

وقال بايدن في تصريح صحفي: "بحثنا التهديد الذي تشكله إيران والتزامنا بضمان عدم تطويرها أبدا السلاح النووي".

وأضاف: "نحن نضع الدبلوماسية أولا وسنرى إلى أين ستقودنا. لكن إن أخفقت الدبلوماسية فنحن مستعدون للجوء لخيارات أخرى".

وكان من المتوقع قبل المحادثات أن يحث بينيت بايدن على انتهاج أسلوب أكثر تشددا مع إيران والتراجع عن المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية وانسحبت منه واشنطن خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: RT