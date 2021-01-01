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مصرع شاب دهسا قرب قرية نحف شرق عكا

السبت 28 أغسطس 2021 07:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب دهسا قرب قرية نحف شرق عكا



عكا/سما/

لقي شاب، يبلغ من العمر 25 عاما، مصرعه متأثرا بجروحه في حادث دهس على شارع 854 بالقرب من بلدة نحف شرق عكا، مساء الجمعة.

وجاء في التفاصيل، أن الشاب تعرض للدهس على شارع 854 الواصل بين كرميئيل والمنطقة الصناعية “تيفن”.


وأقر طاقم طبي من مركز “حيان” وفاة الشاب متأثرا بجروحه بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وباشرت الشرطة الاسرائيلية التحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق الاسرائيلية أن 59 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الدهس منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 26 آب الجاري.

#عكا #حادث سير

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