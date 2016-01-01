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الرئيس تبون يهنئ لاعبة الجودو عبد اللاوي بتحقيق أول ميدالية ذهبية للجزائر في طوكيو

السبت 28 أغسطس 2021 02:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس تبون يهنئ لاعبة الجودو عبد اللاوي بتحقيق أول ميدالية ذهبية للجزائر في طوكيو



الجزائر/سما/

هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منتصف ليلة الجمعة -السبت الرياضية شيرين عبد اللاوي على تحقيق أول ميدالية ذهبية للجزائر بطوكيو 

وقال تبون عبر تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "شكرا لكِ شيرين عبد اللاوي على إنجازكِ ،بتحقيق أول ميدالية ذهبية للجزائر بطوكيو. فباسمي وباسم الشعب الجزائري أتقدم إليكِ بتهانيّ الحارة، متمنيا أن تكوني قدوة لزملائك.

وفي وقت سابق حققت شيرين، الميدالية الذهبية للألعاب البرالمبية طوكيو-2020، أمس الجمعة، عقب فوزها على الكندية غاغني بريسيلا، في نهائي أقل من 52 كلغ بالنقطة الكاملة. وكانت الجزائرية -صاحبة الميدالية البرونزية في ريو 2016- قد أعفيت من الدور ثمن النهائي، قبل الفوز في الدور ربع النهائي أمام الأوكرانية نيكولايشيك ناتاليا، وبنفس العلامة الكاملة أطاحت شيرين في الدور نصف النهائي، باليابانية فيجيوارا يو، التي تتواجد ضمن أفضل عشر لاعبات في تصنيف الاتحادية الدولية لناقصي البصر.

وفي النهائي، تمكنت الجزائرية من التتويح بالذهبية، أمام المصارعة الكندية بالنقطة الكاملة، قبل 1د و45ثا من انتهاء المنازلة. أما الميدالية البرونزية لأقل من 52كغ، فعادت للروسية أليسيا ستيبانويك والأكرانية نيكولايشيك ناتاليا. من جهته، تحصل الجزائري إسحاق ولد قويدر ،على المرتبة التاسعة في وزن أقل من 60، عقب تسجيله لخسارتين، في الدور ثمن النهائي سقط أمام بلانكو ماريوس دينيس (فينزويلا)، قبل أن ينهزم في الاستدراك من أجل الميدالية البرونزية، أمام ناموزوف شيرزوض (أوزباكستان) بالنقطة الكاملة. كما توج الرباع الجزائري حسين بتير بالميدالية البرونزية لرفع الأثقال في وزن 60 كغ.

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