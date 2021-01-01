استطلاع: 50% من الأميركيين يؤيدون ربط المساعدات العسكرية لاسرائيل

واشنطن/سما/

أظهر استطلاع للرأي العام في الولايات المتحدة أن 50٪ من الأميركيين يعتقدون أنه يجب تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل، وربطها بعدم استخدامها ضد الفلسطينيين.

وأظهر استطلاع جديد قام به مجلس شيكاغو لعام 2021 أن 50٪ من المستطلعين يريدون من الولايات المتحدة تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل، وأن غالبية الديمقراطيين يريدون هذا التقييد.

وأظهر الاستطلاع أنه لا يزال هناك انقسام حزبي كبير حول هذه القضية، حيث يعتقد 62٪ من الديمقراطيين أن على الادارة الاميركية حظر استخدام إسرائيل لمساعداتها العسكرية في العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين.

ويتماشى هذا الاستطلاع مع دراسات حديثة أخرى تظهر أن الدعم المحلي لإسرائيل بدأ في التراجع. ووجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب" أن غالبية الديمقراطيين يعتقدون أن الولايات المتحدة يجب أن تمارس ضغوطًا على إسرائيل وليس فلسطين.

كما أظهر استطلاع أجراه معهد الانتخابات اليهودية في تموز/يوليو أن ربع اليهود الأميركيين يعتقدون أن إسرائيل دولة فصل عنصري، وأن 34٪ يعتقدون أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين أشبه بالعنصرية ضد السود في الولايات المتحدة.