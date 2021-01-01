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وزيرة الصحة توجه رسالة الى الرجوب

السبت 28 أغسطس 2021 01:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة توجه رسالة الى الرجوب



رام الله/سما/

وجهت وزيرة الصحة في حكومة محمد اشتية مي الكيلة، الشكر لجبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، بعد الإعلان عن إصابته بفيروس (كورونا).

وقالت الكيلة، عبر حسابها بموقع (فيسبوك): "ألف سلامة عليك أخي أبو رامي وإن شاء الله شفاءً عاجلًا".

وأضافت الكيلة في رسالة شكرها: "أشكر إعلانك المسؤول للنتيجة والتي تسنح لجميع المخالطين بإجراء الفحص كما أشكر أيضًا بالتزامك الكامل بالإجراءات العلاجية وبرتوكول وزارة الصحة الوقائي والعلاجي".


وختمت الوزيرة الكيلة رسالتها بالقول: "بهكذا مسؤولية نستطيع الحد من انتشار الفيروس".



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#وزيرة الصحة مي الكيلة #جبريل الرجوب

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