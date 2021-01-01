  1. الرئيسية
  2. مقالات

لماذا عزوف سكان قطاع غزة عن التطعيم ضد COVID -19 .. م. علي ابوشهلا

الجمعة 27 أغسطس 2021 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا عزوف سكان قطاع غزة عن التطعيم ضد COVID -19 .. م. علي ابوشهلا



أعلنت احدى الصحف المحلية ان هناك عزوف عن التطعيم ضد Covid-19 للمواطنين في قطاع غزة بالرغم من الزيادة المستمرة في اعداد من يصابون بهذا الوباء القاتل والناتجة عن التساهل في اتخاذ الاجراءات الواقية من الوباء من كل المؤسسات صاحبة العلاقة , لاسيما وان شوارع غزة اصبحت خالية ممن يضع الكمامات.

اعتقد ان التساهل في مقاومة هذا الوباء من قبل المؤسسات الصحية والأمنية ووزارة الآوقاف وغيرها هو من ساعم في هذه الزيادة. وحتى يتم وضع حداً لهذه الزيادة في انتشار الوباء ليعود قطاع غزة خالياً – الى حد ما - من هذا الوباء او على الأقل منعه من الانتشار بشكل لا تستطيع هذه المؤسسات التعامل معه مستقبلا فانني اقترح  ما يلي:

1- الإعلان عن ضرورة التطعيم خلال مدة محددة ( 30 يوم مثلا) بان من يمتنع عن التطعيم خلال الفترة المحددة فانه سيتم تحصيل ثمن التطعيم منه وانه  سيتحمل تكاليف علاجه في حال الاصابه بالوباء.
2- ضرورة تطعيم كافة سائقي السيارات اتي تنقل الركاب بالاجروكذلك سائقي التوك توك وموتسكلات الديلفري وكافة سائقي الكارات التي يجرها حيوانات وتبيع الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية للمواطنين ضرورة حصول كل هؤلاء التطعيم زالحصول على البطاقة الخاصة بالتطعيم وفرض غرامة لكل من لا يلتزم بذلك 
3- بعد اعلان المؤسسات الدينية بان من لا يوافق على التطعيم يعتبر (آثما") فانه مطلوب من وزارة الأوقاف إعادة العمل بتعليمات الحماية من ضرورة وضع الكمامة والتباعد عند الصلاة في المسجد وفرض غرامات على المخالفين منعا" لاغلاق المساجد كما حدث سابقا
4- إعادة اغلاق الأسواق الشعبية واقتصارها على من يحمل بطاقات التطعيم فقط
5- اتخاذ الإجراءات الضرورية والصارمة في كافة الاجتماعات العامة والافراح وبيوت العزاء وخاصة عدد الافراد والتباعد ووضع الكمامة
6- فرض وضع الكمامة على كافة الافراد واصحاب المتاجر في الشوارع والتنبيه على ذلك وبانه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المخالفين ومن بينها فرض غرامات واغلاق المحلات كما هو متبع في كافة البلدان.

فليعمل الجمبع من اجل قطاع غزة وكل فلسطين نظيفة من الكورونا 

الأكثر قراءة اليوم

تسهيلات جديدة للقطاع .. كشف تفاصيل جديدة عن المنحة القطرية وموعد دخولها لغزة

اسرائيل تقدم قرضًا للسلطة الفلسطينية بقيمة 800 مليون دولار

هل ستفرج السلطات الأمريكية اليوم عن الفلسطيني الذي اغتال روبرت كينيدي؟

إعلام إسرائيلي: إنقاذ بينيت من مصيدة عند حدود غزة.. وحكومته ما زالت تواجه اختباراً في عدة جبهات

طالبان تُخاطِب العالم : الرجال باللحى أجمل ولم نضرب النساء لأجل الحجاب وتفضّلوا لزيارتنا!

اسعار العملات مقابل الشيكل

قائد كبير في فرقة غزة: نقترب من جولة تصعيد جديدة مع القطاع

الأخبار الرئيسية

يسرائيل هيوم: حكومة بينت مخنوقة.. والسنوار انتصر من جديد في معركة "المخاطرة المحسوبة"

ج.بوست: مقايضة بينيت حل الدولتين بالاستقرار "سراب"..ونشوب حرب جديدة مع غزة ليس مستبعداً

عضو كنيست يحذر: نتائج أي مواجهة قادمة مع قطاع غزة غير مضمونة..

المالية توضح حقيقة منح "إسرائيل" السلطة قرضًا بقيمة 800 مليون دولار

البيت الابيض

4 اهداف وراء اللقاء.. البيت الابيض: بدء الاجتماع بين بينيت وبايدن..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية