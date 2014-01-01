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الجهاد الإسلامي: معركة البنيان المرصوص كانت محطة بارزة في تاريخ مقاومة العدو

الجمعة 27 أغسطس 2021 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي: معركة البنيان المرصوص كانت محطة بارزة في تاريخ مقاومة العدو



غزة / سما /

أكد الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، طارق سلمي، أن معركة البنيان المرصوص كانت محطة بارزة في تاريخ الجهاد والمقاومة ضد الاحتلال.

وقال: "في مثل هذا اليوم من العام 2014 سجلت المقاومة الفلسطينية انتصاراً كبيراً في مواجهة العدو الصهيوني بعد معركة باسلة خاضتها سرايا القدس وفصائل المقاومة لمدة 51 يوماً".

وأشار سلمي في تصريح صحفي إلى أن الشعب الفلسطيني والمجاهدون الأبطال سطروا خلال المعركة أروع ملاحم الصمود والثبات، مضيفًا "كانت معركة البنيان المرصوص بحق محطة بارزة في تاريخ الجهاد والمقاومة ضد الاحتلال".

وتابع "في هذه المناسبة التي نحييها باعتزاز وفخر، نترحم على شهداء شعبنا الأبرار قادة وجنوداً ومواطنين أبرياء ممن نالوا الشهادة، وعلى كل المجاهدين البواسل من مقاتلي المقاومة في كل الوحدات والتشكيلات الذين جسدوا معاني البطولة والإباء وظلت قذائفهم وصواريخهم تدك مواقع العدو حتى الدقيقة الأخيرة من معركة البنيان المرصوص".

وأضاف سلمي "في هذه المناسبة نستذكر الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان شلّح، ونستذكر الشهيد القائد بهاء أبو العطا، اللذين كان لهما بصمة كبيرة في قيادة تلك المعركة، وكذلك الشهيد دانيال منصور والشهيد صلاح أبو حسنين اللذين استشهدا في قلب المعركة وهما يباشران مهام عملهما الميداني والجهادي".

#الجهاد الاسلامي #طارق سلمي #قطاع غزة #حرب 2014

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