"الحركي المركزي للمهندسين" يدعو للضغط على نقابة المهندسين بغزة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة

غزة / سما /

تقدم المكتب الحركي المركزي للمهندسين بالتهنئة لكل الفائزين بالمجلس المنتخب الجديد لنقابة المهندسين الفلسطينيين.

ودعا المكتب في بيان صحفي، مجلس نقابة المهندسين بمركز القدس المنتخب للضغط على نقابة المهندسين بمحافظات غزة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة غابت عن نقابة المهندسين منذ 15 عامًا، بدلا من المجلس التوافقي (الإقصائي) الذي يمنح تحالف الأقلية الهندسية سلب إرادة 14 ألف مهندسة ومهندس في حقهم النقابي بعقد الجمعية العمومية وانتخاب ممثليهم النقابيين في جو من حرية الرأي والتعبير المفقودة في قطاع غزة، أملاً في الوصول لقانون موحد لنقابة المهندسين وتوحيد جسم النقابة في الوطن.

وأضاف البيان، نجدد الدعوة مجددًا بضرورة عقد انتخابات نقابية حرة ونزيهة في كافة المؤسسات والنقابات والجمعيات والهيئات في المحافظات الجنوبية وعلى رأسها انتخابات نقابة المهندسين، داعين الكتلة الإسلامية الهندسية (ذراع حركة حماس) للوقوف موقف المسئولية.



