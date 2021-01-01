حماس: دماء أبو علي مصطفى حافزٌ لرفاقه بالمضي على درب التحرير

غزة / سما /

قالت حركة حماس عن جريمة اغتيال القائد الوطني أبو علي مصطفى لم تحد من نضال شعبنا أو توقف من ثورته الماضية ضد الاحتلال.

وأوضح الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تغريدةٍ له أن دماء القيادي الراحل شكلت وقوداً وحافزاً لرفاقه الأبطال للثأر له والمضي على دربه حتى التحرير والعودةز

وأضاف أن مواقفه الوطنية مثلت جداراً صلباً للمحافظة على الثوابت ومواجهة تصفية قضيتنا".

ويوافق اليوم 27 آب/أغسطس، الذكرى السنوية الـ 20 لاستشهاد الأمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى، الذي تعرض لعملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال على مكتبه في مدينة رام الله إبان انتفاضة الأقصى.