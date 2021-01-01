  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: دماء أبو علي مصطفى حافزٌ لرفاقه بالمضي على درب التحرير

الجمعة 27 أغسطس 2021 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: دماء أبو علي مصطفى حافزٌ لرفاقه بالمضي على درب التحرير



غزة / سما /

قالت حركة حماس عن جريمة اغتيال القائد الوطني أبو علي مصطفى لم تحد من نضال شعبنا أو توقف من ثورته الماضية ضد الاحتلال.

وأوضح الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تغريدةٍ له أن دماء القيادي الراحل شكلت وقوداً وحافزاً لرفاقه الأبطال للثأر له والمضي على دربه حتى التحرير والعودةز

وأضاف أن مواقفه الوطنية مثلت جداراً صلباً للمحافظة على الثوابت ومواجهة تصفية قضيتنا".

ويوافق اليوم 27 آب/أغسطس، الذكرى السنوية الـ 20 لاستشهاد الأمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى، الذي تعرض لعملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال على مكتبه في مدينة رام الله إبان انتفاضة الأقصى.

#حركة حماس #ابو علي مصطفى

الأكثر قراءة اليوم

تسهيلات جديدة للقطاع .. كشف تفاصيل جديدة عن المنحة القطرية وموعد دخولها لغزة

قرار أردني جديد حول عدد المسافرين عبر جسر الملك حسين

هل ستفرج السلطات الأمريكية اليوم عن الفلسطيني الذي اغتال روبرت كينيدي؟

اسرائيل تقدم قرضًا للسلطة الفلسطينية بقيمة 800 مليون دولار

إعلام إسرائيلي: إنقاذ بينيت من مصيدة عند حدود غزة.. وحكومته ما زالت تواجه اختباراً في عدة جبهات

طالبان تُخاطِب العالم : الرجال باللحى أجمل ولم نضرب النساء لأجل الحجاب وتفضّلوا لزيارتنا!

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

عضو كنيست يحذر: نتائج أي مواجهة قادمة مع قطاع غزة غير مضمونة..

المالية توضح حقيقة منح "إسرائيل" السلطة قرضًا بقيمة 800 مليون دولار

البيت الابيض

4 اهداف وراء اللقاء.. البيت الابيض: بدء الاجتماع بين بينيت وبايدن..

بينت

إعلام إسرائيلي: إنقاذ بينيت من مصيدة عند حدود غزة.. وحكومته ما زالت تواجه اختباراً في عدة جبهات

6 حالات وفاة و1863 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية