أحكام وتمديدات وإفراجات عن أسرى

رام الله / سما /

حكمت محاكم الاحتلال العسكرية ، على الأسير معن عبد الفتاح رزق الله من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة عام ، والأسير باسم بلال أبو سمسم من جنين بالسجن الفعلي لمدة عام والأسير الفتى محمد محمود حمزة من مخيم الجلزون بالسجن الفعلي لمدة 10 شهور، وهو معتقل منذ 7 شهور.

ومددت المحكمة ، اعتقال الشاب محمد الرجبي من سكان حي بطن الهوى حتى يوم الثلاثاء القادم، ويقبع في زنازين المسكوبية، والأسير منذر جمجوم من سلوان ليوم الاثنين القادم، لاستكمال التحقيق معه، وهو معتقل منذ 25 يوماً ، والأسير عوني منصور أبو قشطة من جنين لمدة شهر ، والأسير رياض صالح أبو ذيب من رام الله لمدة شهر .

وأصدرت المحكمة قراراً بالإفراج عن الاسير حاتم عقل من سلوان ، لكن النيابة العسكرية طلبت الاستئناف على قرار الافراج وجرى تمديد توقيفه ليومين ، بينما أفرج عن الأسير أحمد علي مريح من مدينة طمرة بالداخل، بشروط منها الإبعاد عن مدينته حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية، وكان اعتقل قبل 3 شهور خلال هبة الكرامة ، و عن رئيس اللجنة الشعبية في مخيم شعفاط محمود الشيخ على عقب اعتقاله عصر امس الاول ،بكفالة مالية وسجن منزلي لمدة أسبوع.