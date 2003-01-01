رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن توصله لاتفاق لضم رونالدو

لندن /سما/

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي.

وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي: "يسعد النادي الإعلان عن توصله إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن صفقة كريستيانو رونالدو، بشرط الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية للعقد، وحصوله على تصريح العمل وإجراء الكشف الطبي".

وأضاف: "فاز كريستيانو بالكرة الذهبية 5 مرات، وتوج بأكثر من 30 لقبا خلال مسيرته، بما في ذلك خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب لكأس العالم للأندية، وسبعة ألقاب دوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، واليورو مع منتخب البرتغالي".

وختم: "في فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، سجل رونالدو 118 هدفا في 292 مباراة، ويتطلع الجميع في النادي إلى الترحيب بعودة كريستيانو".

وكان رونالدو البالغ عمره 36 عاما، انضم إلى يوفنتوس في العام 2018 قادما من ريال مدريد مقابل 112 مليون يورو، لكن النجم البرتغالي أصر على الرحيل عن الفريق الإيطالي قبل عام من نهاية عقده في صيف 2022.

يذكر أن رونالدو، لعب لمانشستر يونايتد بين 2003 و2009، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، وكانت أغلى صفقة انتقال لاعب في ذلك الوقت في تاريخ كرة القدم.

وسجل رونالدو 118 هدفا، وقدم 69 تمريرة حاسمة، في 292 مباراة مع مانشستر يونايتد، وتوج معه بعدة ألقاب محلية وقارية.