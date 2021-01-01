المالية توضح حقيقة منح "إسرائيل" السلطة قرضًا بقيمة 800 مليون دولار

رام الله / سما /

قالت وزارة المالية إنها تتابع مع الجانب الإسرائيلي الملفات المالية العالقة بين الجانبين.

وجاء في بيان مقتضب للوزارة، اليوم الجمعة، "أكدت وزارة المالية أن الجهود بمتابعة الملفات المالية مع الطرف الإسرائيلي لم تتوقف وما زالت متواصلة".

وشددت الوزارة على أن "أي تصريحات بهذا الخصوص تصدر فقط من خلالها، وتكون بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية ورئيس الحكومة".

وكانت وسائل إعلام تناقلت عن مصادر إسرائيلية أنباء عن اتفاق بين الجانبين يقضي بتحويل إسرائيل "سلفة" للخزينة الفلسطينية على حساب المقاصة.