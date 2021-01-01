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معاريف: الجيش الاسرائيلي بدأ يستوعب إخفاقات الحرب الأخيرة على غزة

الجمعة 27 أغسطس 2021 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: الجيش الاسرائيلي بدأ يستوعب إخفاقات الحرب الأخيرة على غزة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة معاريف العبرية مساء يوم الجمعة، أن نتائج الحرب الأخيرة لم تكن كافية لجلب الهدوء إلى دولة إسرائيل.
 
ووفقاً للصحيفة العبرية، ستواصل غـــزة تحدي الجيش والحكومة قريبا، لأن نتائج عملية حارس الأسوار وإنجازات الجيش فيها لم تكن كافية لتغيير الوضع بما يؤدي إلى الهدوء.
 
وأوضحت أن الجيش بدأ أيضًا في استيعاب ذلك، رغم أولوية الجيش في التركيز على قضية إيـران، لكن كما هو الحال دائمًا غـــزة الصغيرة المعقدة والتي يصعب حلها، قد تأخذ قريبا الحيز الأكبر من اهتمام الجيش.
 
وأشارت معاريف إلى أن اهتمام إسرائيل بغزة لهذه الدرجة وتهميش القضايا الإقليمية الكبرى، يعد تناقض صارخ مع مصلحة إسرائيل.

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