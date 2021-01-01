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جبهة التحرير تطالب بمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق ابناء شعبنا

الجمعة 27 أغسطس 2021 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
جبهة التحرير تطالب بمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق ابناء شعبنا



رام الله /سما/

شاركت جبهة التحرير العربية والقوى الوطنية وممثلي المقاومة الشعبية في المسيرة الاسبوعية لمقاومة الاستيطان والاحتلال الصهيوني، ضمن فعالية اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة جثامينهم.

و دعا عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية محمود الصيفي منظمات حقوق الإنسان والجهات الحقوقية الدولية التدخل الفوري لضغط على حكومة الاحتلال للافراج عن جثامين الشهداء

وعبر الصيفي، ان سياسة الكيان الصهيوني باحتجاز جثامين الشهداء يعتبر جريمه بحق الإنسانية والشعب الفلسطيني ومخالفة لكافة المعايير والمواثيق والقوانين  الدولية ومنافية لكافة الأديان السماوية، مؤكدا أنه يجب العمل على محاكمة قادة الكيان الصهيوني على ما ارتكبوه من جرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني..

#جبهة التحرير العربية #احتجاز جثامين الشهداء

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