السباح الإسرائيلي مارك ماليار يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا متوجًا بذهبية

القدس المحتلة /سما/

بعد ذهبية إياد شيلبي في اليوم الأول لافتتاح الألعاب البارالمبية، استعرض اليوم الجمعة السباح الإسرائيلي مارك ماليار مقدرة استثنائية أهلته للفوز بميدالية ذهبية، في سباق 200 متر فردي متنوع في تصنيف الإعاقة SM7.

وبحسب النشر في موقع واينت، فإن ماليار تخلف في أول 150 مترًا، لكنه اندفع بكل قوته بعد ذلك وتجاوز كافة المتسابقين الذين أمامه. كما أنه أنهى السباق برقم قياسي عالمي جديد ولا يصدق - 2:29.01 دقيقة.

وبذلك يكون مليار قد حطم الرقم القياسي العالمي الذي يحمله الأوكراني يفغيني بوديكو الذي استبعد في التصفيات ووقف عند 2:30.72 دقيقة ، في حين اقتنع بالميدالية الفضية الأوكراني أندريه تورسوف بـ 2:29.99 دقيقة والكولومبي المصنف الثالث دانيال كارلوس سيرينو بـ 2:31.58 دقيقة.

وما زال أمام مارك أربع زوايا أخرى للتنافس فيها وسيكون قادرًا على جلب المزيد من الميداليات. أما بالنسبة للمردود من وراء الذهبية فسيحصل مارك فور عودته الى اسرائيل، على منحة من وزارة الرياضة والثقافة بقيمة نصف مليون شيكل.