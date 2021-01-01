  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

آلاف المواطنين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الإبراهيمي

الجمعة 27 أغسطس 2021 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف المواطنين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الإبراهيمي



الخليل /سما/

أدى آلاف المواطنين صلاة اليوم الجمعة في المسجد الإبراهيمي في الخليل بالرغم من حواجز الاحتلال الاسرائيلي المنتشرة على مداخله وساحاته الخارجية.

وأكد المصلون على إسلامية المسجد الإبراهيمي وعروبته في ظل الاعتداءات الاسرائيلية عليه ومحاولة تغيير معالمه الحرم الأثرية والدينية الإسلامية وذلك بإقامة مسار الكتروني ومصعد كهربائي لخدمة المستوطنين.

وسبق أن انطلقت دعوات في مدينة الخليل للحشد وأداء صلاة الفجر والجمعة في المسجد الإبراهيمي، والرباط فيه للتصدي لمخططات الاحتلال ومشاريعه التهويدية فيه.

وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أسبوعين، بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، يشمل تركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، حيث تم تخصيص 2 مليون شيقل لتمويله.

وباشرت آليات الاحتلال تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال بعمليات حفر بآليات ثقيلة على بعد 100 متر تقريبا، في الساحات الخارجية الغربية للمسجد الابراهيمي، لتركيب المصعد الكهربائي.

ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل.

 وكانت محكمة الاحتلال قد رفضت في نيسان/أبريل الماضي، طلبًا فلسطينيًا بتجميد بناء مصعد كهربائي للمستوطنين في المسجد الإبراهيمي.

ويسعى الاحتلال لإفراغ المسجد الإبراهيمي من المصليين، من خلال الإجراءات القمعية والتعسفية بحق المصلين، وإغلاق البوابات الالكترونية ومنع إقامة الأذان فيه وعرقلة حركة المواطنين على الحواجز العسكرية واحتجازهم.
 

#صلاة الجمعة #الحرم الابراهيمي

الأكثر قراءة اليوم

تسهيلات جديدة للقطاع .. كشف تفاصيل جديدة عن المنحة القطرية وموعد دخولها لغزة

قرار أردني جديد حول عدد المسافرين عبر جسر الملك حسين

هل ستفرج السلطات الأمريكية اليوم عن الفلسطيني الذي اغتال روبرت كينيدي؟

اسرائيل تقدم قرضًا للسلطة الفلسطينية بقيمة 800 مليون دولار

طالبان تُخاطِب العالم : الرجال باللحى أجمل ولم نضرب النساء لأجل الحجاب وتفضّلوا لزيارتنا!

وفاة لاجئ فلسطيني في لبنان بعد رفض المستشفيات استقباله

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

بينت

إعلام إسرائيلي: إنقاذ بينيت من مصيدة عند حدود غزة.. وحكومته ما زالت تواجه اختباراً في عدة جبهات

6 حالات وفاة و1863 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

قائد كبير في فرقة غزة: نقترب من جولة تصعيد جديدة مع القطاع

6128a45c4236045867581f9f

هل ستفرج السلطات الأمريكية اليوم عن الفلسطيني الذي اغتال روبرت كينيدي؟

2

صور : وصول هنية ومشعل إلى الأردن لتشييع جثمان قيادي من "حماس"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية