العوض: ما حدث بانتخابات نقابة المهندسين يبعث الامل باستمرار العملية الديمقراطية

غزة /سما/

قال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني: "بعيداً عن ذر الرماد في العيون، ما حدث في انتخابات نقابة المهندسين في الضفة امر يبعث على الامل في استمرار العملية الديمقراطية في النقابات الامر الذي ندعو له في غزة".

وردا على الادعاء بفوز تحالف على اخر، فقد أوضح العوض في تصريح نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن هيئة المكتب وقد تم خوضه في تحالف بين حماس والشعبية مقابل تحالف فتح والحزب وكانت النتيجة التالي



١- منصب النقيب الشعبية



٢- نائب النقيب حزب الشعب



٣- امين السر فتح



٤- امين الصندوق حماس



وفي السياق، اكد العوض أن مجلس النقابة، مكون من ١٥ عضواً يتشكل من رؤساء الفروع مع المكتب والفروع هي كالتالي.

١-جنين شعبية



٢-نابلس حماس.



٣- والقدس المهندس علاء عباس ( قائمة مدعومة من العديد )



٤- الخليل فتح

٥- وبيت لحم فتح





٦- ورام الله فتح



٧- واريحا فتح



٨- وقلقيلية فتح



٩- وطوباس فتح



١٠ - وسلفيت بالشراكة فتح والحزب



١١ طولكرم فتح

وقال العوض: "في ذلك نجد ان تحالف حماس حصد اثنين في المكتب النقيب وامين الصندوق بينما حصد تحالف الحزب وفتح على نائب النقيب وامين السر".



وأضاف: "اما الفروع. فهي كما هو موضح ٢ حماس و١ شعبية و ٨ فتح بالاشتراك مع الحزب في سلفيت / اذن نقابيا المكتب ٢ و٢ والمجلس المكون من ١٥ يصبح ٤- مقابل ١٠ +١ وبذلك فإين الفوز الساحق اذن ؟ صحيح انه تقدم عما سبق لكنه ليس فوزاً ساحقاً لتحالف الاخوة والرفاق حماس والشعبية كما يروج".

