قائمة "العزم": لا علاقة تنظيمية بين القائمة وأي فصيل سياسي

رام الله /سما/

قالت قائمة العزم المهنية لانتخابات نقابة المهندسين إنه لا علاقة تنظيمية بين قائمتهم وأي فصيل سياسي.

وأكدت القائمة في بيان صحفي، الجمعة، أن القائمة تشكلت على أساس تحالف مهني ووطني عريض بين شخصيات هندسية ذات بُعد وطني ومستقلين وناشطين نقابيين، "بغض النظرّ عن ألوانهم السياسية وانتماءاتهم الفكرية، التي نحترمها".

وتابعت: "وعليه فإن القائمة تنأى بنفسها عن أي تجاذبات سياسية أو حزبية، وتدعو الجميع لعدم حرف البوصلة عن الانجاز الذي تم في انتخابات نقابة المهندسين وحرفه عن هدفه بتعزيز الشراكة ونبذ الإقصاء والاستفراد".

اقرا/ي ايضا: نتائج نهائية ..فتح تفوز ب١١ مقعدا بنقابة المهندسين وتخسر النقيب

وأكدت قائمة "العزم" على دورها الوطني والمؤسساتيّ في دحر الاحتلال والتحرر وبناء المؤسسات، "حتى نيل الحرية وبناء وطن حرّ ومستقل يُبنى على أسس الديمقراطية والعدالة وحقوق الانسان، وتعزيز الحريات".