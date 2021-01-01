القواسمي: انتخابات نقابة المهندسين تعبير عن نهج حركة فتح الديمقراطي

رام الله /سما/

عبٌرت حركة ""فتح على لسان عضو مجلسها الثوري، متحدثها الرسمي أسامه القواسمي عن فخرها واعتزازها بنهجها الديمقراطي وبالعملية الانتخابية ونتائجها التي تجلت مؤخرا في انتخابات نقابة المهندسين.

وقال القواسمي إن حركة "فتح" إذ تبارك للفائزين في الانتخابات في كل المواقع، سواء هيئة المكتب أو الفروع بشتى انتماءاتهم السياسية، ونفخر بما حصدته الحركة من مقاعد في تلك الأطر وهي 11 مقعدا من أصل 15، ونبارك المهندسة نادية حبش فوزها بموقع النقيب.

وأكد أن "فتح" جعلت من صندوق الاقتراع سبيلا لتداول السلطات كافة أيا كان مستواها، وهي تقبل دائما بنتائج الصندوق، انطلاقا من قاعدة أساسية عنوانها أن الوطن للجميع.