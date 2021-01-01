وزارة الإعلام تدين احتجاز الاحتلال 7 صحفيين جنوب الخليل

الخليل /سما/

أدانت وزارة الاعلام احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 صحفيين شرق يطا جنوب الخليل، خلال تغطيتهم للاعتصام السلمي الأسبوعي فوق أراضي أم الشقحان المهددة بالاستيلاء عليها.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، ما جرى أنه استمرار لنهج عدوان الاحتلال الإسرائيلي والعربدة .

وأكدت أن احتجاز الإعلاميين رائد الشريف، وجميل سلهب، ومشهور وحواح، وساري جرادات، وعبد المحسن شلالدة، وخليل ذويب، وإيهاب العلامي، والاعتداء على الشريف ووحواح بالضرب، يستدعي تحركا وتدخلا عاجلا على مستوى مجلس الأمن الدولي، لتنفيذ قراره (2222) الخاص بحماية الصحفيين وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب.

ودعت الاتحاد الدولي للصحفيين، والأطر الساهرة على الدفاع عنهم، إلى ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي وسجله الأسود الحافل بالعدوان والاستهداف لإعلاميينا.

وحيّت الوزارة فرسان الكلمة والصورة الذين ينقلون باقتدار رواية الحرية لشعبنا، رغم الأثمان الباهظة، التي يدفعونها من حياتهم وعافيتهم وحريتهم.